Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний во Флориде

Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время огневых испытаний. Инцидент попал в прямую трансляцию NASA Spaceflight.

На кадрах была видна яркая вспышка, когда в Blue Origin сообщили о "нештатной ситуации".

В компании добавили, в результате ЧП никто из персонала не пострадал.

Ранее запуск первого коммерческого космического носителя "Ханбит-Нано" южнокорейской компании Innospace закончился аномалией. В процессе набора высоты приборы ракеты перестали выводить данные на экраны.

СМИ предположили, что ракета потерпела крушение. Ее старт до этого неоднократно откладывался из-за выявления технических проблем.