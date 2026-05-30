В пяти регионах России 1 июня будет выходным днем

В пяти субъектах РФ понедельник, 1 июня, станет дополнительным нерабочим днем. Такое решение принято региональными властями в связи с празднованием Дня Святой Троицы, который в этом году приходится на воскресенье, 31 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные органы власти.

Отмечается, что выходной день после Троицы традиционно устанавливается в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. В этом году к ним присоединились Республика Крым и Херсонская область.

Помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева уточнила, что соответствующий указ подписал Сергей Аксенов.

В Херсонской области, по словам пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, выходной также переносится на понедельник в связи с тем, что церковное торжество выпадает на воскресный день.

Ранее директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что в 2026 году россиян ожидает самое долгое рабочее лето за последние 3 года. При стандартной пятидневной рабочей неделе гражданам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток.