Следующие трехдневные выходные ожидают россиян в июне

Следующая короткая рабочая неделя и трехдневные выходные ждут россиян в июне. Они будут приурочены к празднованию Дня России, рассказала в беседе с ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

Рабочая неделя продлится с понедельника по четверг, с 8 по 11 июня. Пятница, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем, поскольку непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня. Затем последуют три выходных дня подряд – с 12-го по 14-е число, с пятницы по воскресенье.

Всего в первом месяце лета будет 21 рабочий день и 9 выходных. В целом за летний период при стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными россиянам предстоит отработать 65 дней, а на отдых придется 27 дней.

Ранее в Совфеде РФ предложили сократить новогодние выходные в пользу майских. Поводом для инициативы стала публикация Минтрудом РФ производственного календаря на 2027 год, согласно которому зимний отдых россиян составит 11 дней (с 31 декабря по 10 января), тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по три дня (1–3 и 8–10 мая).