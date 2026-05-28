Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 16:37

Технологии

Meta запустила подписки на Instagram, WhatsApp и Facebook

Фото: 123RF.com/innakot

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) объявила о запуске платных подписок на свои популярные сервисы Instagram, WhatsApp и Facebook (все принадлежат Meta). Об этом сообщила руководитель отдела продуктов компании Наоми Глейт.

"Что, если подписки позволят вам получить больше от ваших приложений? Instagram Plus, WhatsApp Plus и Facebook Plus запускаются по всему миру", – написала она в своем Instagram.

Данные предложения планируется распространить по всему миру, уточнила директор отдела подписок компании Хелен Ма в беседе с Bloomberg. Цены на подписки варьируются от 2,99 до 3,99 доллара в месяц.

В будущем появятся новые тарифные планы, предназначенные для создателей контента, компаний и опытных пользователей чат-бота Meta AI, добавила в свою очередь Глейт, уточнив, что их, скорее всего, объединят под общим названием Meta One.

Как отмечают журналисты, подписки будут доступны и для Meta AI в двух версиях: базовый уровень Meta One Plus за 7,99 доллара в месяц и продвинутый Meta One Premium за 19,99 доллара. Первый ориентирован на пользователей, активно использующих Meta AI для создания изображений, видео и расширенного анализа. Второй включает те же функции, но в более расширенном формате.

На начальном этапе подпиской на Meta AI смогут пользоваться жители Сингапура, Гватемалы и Боливии. В дальнейшем планируется расширение на другие страны. Пользователи Meta AI, оформившие подписку, также получат доступ к функциям, аналогичным тем, которые есть в тарифном плане для социальных сетей.

Ранее Meta объявила о глобальном временном ограничении доступа несовершеннолетних пользователей к функции ИИ-персонажей в своих приложениях. Он будет приостановлен для всех пользователей, указавших подростковый возраст при регистрации, а также для тех, кого внутренние системы распознавания Meta идентифицируют как несовершеннолетних.

В обновленной версии родители получат расширенные возможности управлять тем, каким ИИ-персонажам их дети могут писать сообщения и как взаимодействовать с ними.

Читайте также


технологии

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика