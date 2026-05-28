Meta запустила подписки на Instagram, WhatsApp и Facebook

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) объявила о запуске платных подписок на свои популярные сервисы Instagram, WhatsApp и Facebook (все принадлежат Meta). Об этом сообщила руководитель отдела продуктов компании Наоми Глейт.

"Что, если подписки позволят вам получить больше от ваших приложений? Instagram Plus, WhatsApp Plus и Facebook Plus запускаются по всему миру", – написала она в своем Instagram.

Данные предложения планируется распространить по всему миру, уточнила директор отдела подписок компании Хелен Ма в беседе с Bloomberg. Цены на подписки варьируются от 2,99 до 3,99 доллара в месяц.

В будущем появятся новые тарифные планы, предназначенные для создателей контента, компаний и опытных пользователей чат-бота Meta AI, добавила в свою очередь Глейт, уточнив, что их, скорее всего, объединят под общим названием Meta One.

Как отмечают журналисты, подписки будут доступны и для Meta AI в двух версиях: базовый уровень Meta One Plus за 7,99 доллара в месяц и продвинутый Meta One Premium за 19,99 доллара. Первый ориентирован на пользователей, активно использующих Meta AI для создания изображений, видео и расширенного анализа. Второй включает те же функции, но в более расширенном формате.

На начальном этапе подпиской на Meta AI смогут пользоваться жители Сингапура, Гватемалы и Боливии. В дальнейшем планируется расширение на другие страны. Пользователи Meta AI, оформившие подписку, также получат доступ к функциям, аналогичным тем, которые есть в тарифном плане для социальных сетей.

Ранее Meta объявила о глобальном временном ограничении доступа несовершеннолетних пользователей к функции ИИ-персонажей в своих приложениях. Он будет приостановлен для всех пользователей, указавших подростковый возраст при регистрации, а также для тех, кого внутренние системы распознавания Meta идентифицируют как несовершеннолетних.

В обновленной версии родители получат расширенные возможности управлять тем, каким ИИ-персонажам их дети могут писать сообщения и как взаимодействовать с ними.