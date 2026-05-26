Депутат Харченко объяснила, почему вузы в РФ сократили прием студентов на платное обучение

В России скорректировали правила коммерческого приема в вузы на 2026–2027 учебный год, сократив число платных мест на такие специальности, как юриспруденция, экономика и менеджмент, сообщили СМИ. Как это скажется на абитуриентах, разбиралась Москва 24.
Массовое сокращение?
Межведомственная рабочая группа по вопросам платного обучения при Минобрнауки РФ предложила обновления правил коммерческого приема в вузы на 2026–2027 учебный год, сообщила "Парламентская газета".
Отмечается, что число внебюджетных мест снизилось: в новом учебном году поступит на 47 тысяч меньше платников по 40 направлениям подготовки. Например, абитуриентов-юристов окажется почти на 14 тысяч меньше, а управленцев и экономистов – более чем на 7 тысяч. В пятерке лидеров по сокращению также оказались направления государственное и муниципальное управление (минус 3,4 тысячи коммерческих мест), а также реклама и связи с общественностью (минус 2,3 тысячи).
Уточняется, что цель реформы – повысить качество высшего образования. Поэтому при расчете лимитов на платное обучение специалисты учитывали баллы ЕГЭ абитуриентов, профиль вуза, наполняемость групп, количество иностранных граждан, а также число высших учебных заведений в регионе.
Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы, рассказал и. о. директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Даниил Грамотин.
Вместе с тем ряд направлений подготовки уже не требуют регулирования из-за своей непопулярности, поэтому такие специальности к 2027–2028 учебному году нужно вывести из под контроля, добавил эксперт.
Речь идет о таких специальностях, как прикладная этика, нефтегазовое и горное дело, пожарная безопасность, которая востребована в субъектах, а также конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Регулирование также снимут с тех специальностей, которые были учреждены недавно в качестве приоритетных для страны и необходимых для подготовки специалистов, которые обеспечат технологическое лидерство. Вузы из новых регионов России тоже из списка исключат.
Журналисты со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмилу Скаковскую отметили, что текущая методика определения числа платных мест в вузах утверждена только на ближайший учебный год, подход будут дорабатывать. Власти намерены проанализировать результаты, которые удастся получить, чтобы внести корректировки.
Ранее стало известно, что приемная кампания в отечественных вузах начнется 20 июня. На бюджете бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием завершится 10–20 июля, а на платном отделении продлится до 20 сентября.
"Сложный год"
Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что обсуждаемая мера свидетельствует не о сокращении количества платных мест, а о регулировании коммерческого приема в российских вузах.
"Эту проблему начали анализировать еще в прошлом году, и решение было принято после широких экспертных обсуждений с ректорским сообществом, работодателями, консорциумами промышленников и предпринимателей, бизнес-сообществом, руководителями образовательных организаций и ректорами университетов. Речь не о сокращении платного набора по конкретным направлениям, а о синхронизации текущих и прогнозных запросов рынка труда с архитектурой образовательных программ, то есть со структурой специальностей и направлений подготовки", – объяснила Харченко.
Она отметила, что президент РФ дал поручение подготовить прогноз кадровой потребности в масштабах всей страны. Причем этот документ ждали долго, поскольку раньше был дисбаланс между высшей школой, системой среднего профессионального образования и реальными потребностями рынка труда. Теперь, увидев прогноз, высшая школа понимает, какие специалисты нужны для устойчивого развития национальной экономики и для достижения технологического лидерства по конкретным отраслям, специальностям и профессиям.
Парламентарий добавила, что высшие учебные заведения с высокими качеством приема (высокими баллами) и процентом трудоустройства никак не были ограничены относительно платных мест. Меры коснулись тех институтов, где были проблемы.
"При этом на сегодняшний день качественное и востребованное на рынке труда образование можно получить в колледжах и техникумах. Ребята, которые не могут сдать ЕГЭ на высокий балл, способны связать свою судьбу с профессией, для которой необходимо среднее профессиональное образование", – отметила депутат.
Она добавила, что сегодня в стране востребованы специальности инженер-конструктор, инженер по эксплуатации машин и оборудования, а также те, что связаны со строительством. Кроме того, важны направления, касающиеся информационных технологий и искусственного интеллекта, – математика, физика, естественно-научный профиль.
"Очень не хватает технологов пищевой промышленности и для промышленного производства. И традиционно мало педагогов и врачей, особенно в регионах и на удаленных территориях, есть спрос на эти специальности", – указала Харченко.
В свою очередь, профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с Москвой 24 отметила, что в последние годы в системе высшего образования сложился устойчивый перекос.
По ее словам, бюджетные места в основном распределяются по приоритетным направлениям – инженерным, техническим, технологическим. Медицина в значительной степени перешла на целевой прием (поступление по направлению от будущего работодателя), то же самое касается транспорта и логистики.
"При этом подготовка по экономическим, управленческим направлениям, в креативных индустриях (юриспруденция, гуманитарные науки) шла в основном за счет платного образования. Например, по данным от Минобрнауки, бюджетных мест на экономических направлениях было не более 12%, в гуманитарных – около 20–22%, а в сфере исполнительских искусств, музыки и театра – более половины, но это традиционные специальности", – рассказала Абанкина.
Она обратила внимание на то, что сегодня многие рутинные процессы в экономике, бухгалтерии и юриспруденции автоматизированы, поэтому нередко требуются специалисты со средним профессиональным образованием.
Учебные заведения только начинают адаптироваться к новому, открывая программы на стыке инженерии и экономики (например, в сфере ЖКХ), но они требуют технических знаний. Поэтому абитуриентам нужно внимательно изучать набор требуемых экзаменов, подчеркнула Абанкина.
"Альтернативой могут стать колледжи, но они отдают предпочтение девятиклассникам, и количество мест для выпускников 11-го класса ограничено. В вузах также есть программы для выпускников СПО, но и там конкурсные условия бывают высокими. Кроме того, вузы не смогут бесконечно растягивать платные места", – отметила эксперт.
При этом повышаются и проходные баллы, даже для победителей олимпиад. Например, МГУ по математике увеличил минимальный показатель с 60 до 70, что очень высоко. Поэтому год будет достаточно напряженным и ответственным для семей, заключила Абанкина.