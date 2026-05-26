Депутат Харченко объяснила, почему вузы в РФ сократили прием студентов на платное обучение

В России скорректировали правила коммерческого приема в вузы на 2026–2027 учебный год, сократив число платных мест на такие специальности, как юриспруденция, экономика и менеджмент, сообщили СМИ. Как это скажется на абитуриентах, разбиралась Москва 24.

Массовое сокращение?

Межведомственная рабочая группа по вопросам платного обучения при Минобрнауки РФ предложила обновления правил коммерческого приема в вузы на 2026–2027 учебный год, сообщила "Парламентская газета".

Отмечается, что число внебюджетных мест снизилось: в новом учебном году поступит на 47 тысяч меньше платников по 40 направлениям подготовки. Например, абитуриентов-юристов окажется почти на 14 тысяч меньше, а управленцев и экономистов – более чем на 7 тысяч. В пятерке лидеров по сокращению также оказались направления государственное и муниципальное управление (минус 3,4 тысячи коммерческих мест), а также реклама и связи с общественностью (минус 2,3 тысячи).

Уточняется, что цель реформы – повысить качество высшего образования. Поэтому при расчете лимитов на платное обучение специалисты учитывали баллы ЕГЭ абитуриентов, профиль вуза, наполняемость групп, количество иностранных граждан, а также число высших учебных заведений в регионе.

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы, рассказал и. о. директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Даниил Грамотин.



Даниил Грамотин и. о. директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Чаще всего корректировка платных мест происходила в тех университетах, где средний балл ЕГЭ был сильно ниже 50. Мы ставили себе задачу в соответствии с поручением президента отрегулировать это на тех направлениях и специальностях, которые сегодня рынком труда не востребованы.

Вместе с тем ряд направлений подготовки уже не требуют регулирования из-за своей непопулярности, поэтому такие специальности к 2027–2028 учебному году нужно вывести из под контроля, добавил эксперт.

Речь идет о таких специальностях, как прикладная этика, нефтегазовое и горное дело, пожарная безопасность, которая востребована в субъектах, а также конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Регулирование также снимут с тех специальностей, которые были учреждены недавно в качестве приоритетных для страны и необходимых для подготовки специалистов, которые обеспечат технологическое лидерство. Вузы из новых регионов России тоже из списка исключат.

Журналисты со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмилу Скаковскую отметили, что текущая методика определения числа платных мест в вузах утверждена только на ближайший учебный год, подход будут дорабатывать. Власти намерены проанализировать результаты, которые удастся получить, чтобы внести корректировки.

Ранее стало известно, что приемная кампания в отечественных вузах начнется 20 июня. На бюджете бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием завершится 10–20 июля, а на платном отделении продлится до 20 сентября.

"Сложный год"

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что обсуждаемая мера свидетельствует не о сокращении количества платных мест, а о регулировании коммерческого приема в российских вузах.

"Эту проблему начали анализировать еще в прошлом году, и решение было принято после широких экспертных обсуждений с ректорским сообществом, работодателями, консорциумами промышленников и предпринимателей, бизнес-сообществом, руководителями образовательных организаций и ректорами университетов. Речь не о сокращении платного набора по конкретным направлениям, а о синхронизации текущих и прогнозных запросов рынка труда с архитектурой образовательных программ, то есть со структурой специальностей и направлений подготовки", – объяснила Харченко.

Она отметила, что президент РФ дал поручение подготовить прогноз кадровой потребности в масштабах всей страны. Причем этот документ ждали долго, поскольку раньше был дисбаланс между высшей школой, системой среднего профессионального образования и реальными потребностями рынка труда. Теперь, увидев прогноз, высшая школа понимает, какие специалисты нужны для устойчивого развития национальной экономики и для достижения технологического лидерства по конкретным отраслям, специальностям и профессиям.





Екатерина Харченко зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Именно поэтому министерство науки и высшего образования РФ стало регулировать платный прием – чтобы перенаправить потоки абитуриентов на более приоритетные направления. Там, где сокращается количество платных мест, – это вузы, куда поступали ребята с очень низкими баллами ЕГЭ, где процент трудоустройства выпускников очень низкий. Благодаря современным информационным технологиям Минобрнауки может увидеть, на сколько процентов выпускники конкретной образовательной программы трудоустроены по специальности.

Парламентарий добавила, что высшие учебные заведения с высокими качеством приема (высокими баллами) и процентом трудоустройства никак не были ограничены относительно платных мест. Меры коснулись тех институтов, где были проблемы.

"При этом на сегодняшний день качественное и востребованное на рынке труда образование можно получить в колледжах и техникумах. Ребята, которые не могут сдать ЕГЭ на высокий балл, способны связать свою судьбу с профессией, для которой необходимо среднее профессиональное образование", – отметила депутат.

Она добавила, что сегодня в стране востребованы специальности инженер-конструктор, инженер по эксплуатации машин и оборудования, а также те, что связаны со строительством. Кроме того, важны направления, касающиеся информационных технологий и искусственного интеллекта, – математика, физика, естественно-научный профиль.

"Очень не хватает технологов пищевой промышленности и для промышленного производства. И традиционно мало педагогов и врачей, особенно в регионах и на удаленных территориях, есть спрос на эти специальности", – указала Харченко.

В свою очередь, профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с Москвой 24 отметила, что в последние годы в системе высшего образования сложился устойчивый перекос.

По ее словам, бюджетные места в основном распределяются по приоритетным направлениям – инженерным, техническим, технологическим. Медицина в значительной степени перешла на целевой прием (поступление по направлению от будущего работодателя), то же самое касается транспорта и логистики.

"При этом подготовка по экономическим, управленческим направлениям, в креативных индустриях (юриспруденция, гуманитарные науки) шла в основном за счет платного образования. Например, по данным от Минобрнауки, бюджетных мест на экономических направлениях было не более 12%, в гуманитарных – около 20–22%, а в сфере исполнительских искусств, музыки и театра – более половины, но это традиционные специальности", – рассказала Абанкина.

Она обратила внимание на то, что сегодня многие рутинные процессы в экономике, бухгалтерии и юриспруденции автоматизированы, поэтому нередко требуются специалисты со средним профессиональным образованием.





Ирина Абанкина профессор института образования НИУ ВШЭ В результате этого возникла необходимость переориентировать предпочтения абитуриентов в пользу инженерных и технических специальностей, а также целевого обучения, особенно в медицине. Владимир Путин высказался о том, что подготовка в непрофильных университетах по этим направлениям должна вестись только при условии ее соответствия требованиям рынка труда и востребованности выпускников. Минобрнауки подготовило соответствующую методику и разослало ее вузам.

Учебные заведения только начинают адаптироваться к новому, открывая программы на стыке инженерии и экономики (например, в сфере ЖКХ), но они требуют технических знаний. Поэтому абитуриентам нужно внимательно изучать набор требуемых экзаменов, подчеркнула Абанкина.

"Альтернативой могут стать колледжи, но они отдают предпочтение девятиклассникам, и количество мест для выпускников 11-го класса ограничено. В вузах также есть программы для выпускников СПО, но и там конкурсные условия бывают высокими. Кроме того, вузы не смогут бесконечно растягивать платные места", – отметила эксперт.

При этом повышаются и проходные баллы, даже для победителей олимпиад. Например, МГУ по математике увеличил минимальный показатель с 60 до 70, что очень высоко. Поэтому год будет достаточно напряженным и ответственным для семей, заключила Абанкина.