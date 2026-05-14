Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 19:31

Общество

Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Академик РАН, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ.

Он объяснил, что экзамен всегда связан со стрессом, однако раньше его сдавали "по-человечески", и вместе с учениками был знакомый учитель. Школьники писали сочинения и изложения, а также решали примеры, но теперь ЕГЭ похож на "крестики-нолики".

"Я попытался сдать ЕГЭ, меня попросил министр просвещения. Был такой эксперимент, я зашел туда, сел... Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права", – передает слова Онищенко "Национальная служба новостей".

Однако он также указал на то, что в настоящий момент нет учителей, которые могли бы нормально принимать обычный экзамен, так как они ушли на пенсию.

По словам академика, школьникам перед сдачей ЕГЭ нужно сбросить напряжение, например, с помощью физических упражнений. Кроме того, во время экзамена нужно постараться и не заразиться чужим волнением.

Ранее в Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата. В частности, в 2026 году российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и 7 баллов (оценку "три") по базовой математике. Однако для поступления в университеты установлены значительно более высокие проходные пороги.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика