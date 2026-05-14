Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ

Академик РАН, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ.

Он объяснил, что экзамен всегда связан со стрессом, однако раньше его сдавали "по-человечески", и вместе с учениками был знакомый учитель. Школьники писали сочинения и изложения, а также решали примеры, но теперь ЕГЭ похож на "крестики-нолики".

"Я попытался сдать ЕГЭ, меня попросил министр просвещения. Был такой эксперимент, я зашел туда, сел... Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права", – передает слова Онищенко "Национальная служба новостей".

Однако он также указал на то, что в настоящий момент нет учителей, которые могли бы нормально принимать обычный экзамен, так как они ушли на пенсию.

По словам академика, школьникам перед сдачей ЕГЭ нужно сбросить напряжение, например, с помощью физических упражнений. Кроме того, во время экзамена нужно постараться и не заразиться чужим волнением.

Ранее в Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата. В частности, в 2026 году российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и 7 баллов (оценку "три") по базовой математике. Однако для поступления в университеты установлены значительно более высокие проходные пороги.

