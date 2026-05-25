Эксперт Мкртчян: тур в Египет на июньские праздники обойдется менее чем в 100 тыс руб

В честь 12 июня россиян ждут последние продолжительные выходные в 2026 году – три дня подряд. Куда стоит планировать путешествие в начале лета и во сколько оно может обойтись, разбиралась Москва 24.

Последние выходные

Россиян ждут выходные с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России – эти три нерабочих дня станут последними продолжительными выходными в 2026 году. Как отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян, люди почти никогда не едут отдыхать ровно на три дня. Как правило, туристы вылетают на день раньше начала праздников и возвращаются на день позже, потому что в строго праздничные даты авиабилеты очень дорогие.

Таким образом, получается полноценная поездка на пять дней.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА На грядущие праздники многие россияне поедут на Черноморское побережье – Краснодарский край, Абхазию, Крым, Анапу. Из Москвы многие также отправятся в Санкт-Петербург, тем более что период белых ночей совпадает с этими датами, однако местные отели повышают цены на это время. Также популярностью в это время будет пользоваться и Калининград.

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы с системой "все включено", отель четыре звезды или три звезды. В России цены другие: аналогичное путешествие в Сочи или Геленджике может обойтись в 120–130 тысяч на двоих, добавил эксперт.

В то же время россияне стали чаще интересоваться и "сонным туризмом" – отдыхом в санаториях и отелях с программами восстановления сна. Такие запросы чаще поступают от людей с высоким доходом – предпринимателей, менеджеров, врачей. При этом растет спрос на спокойный отдых в природных местах (Алтай, Подмосковье, Кавминводы): например, на Алтае популярность экоотелей и глэмпингов выросла на 37%, а на курорте "Роза Хутор" – на 30%.

Куда успеть?

Вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с Москвой 24 отметил, что большинство популярных направлений для этого периода безвизовые.

"За границу на три дня летают максимум в страны СНГ. На пляж – как в Египет или Турцию – нужно минимум неделю, для Китая – порядка десяти дней (хотя те, кто живет в Хабаровском крае, могут съездить на выходные из-за территориальной близости)", – добавил он.

Однако если есть возможность взять дополнительные дни отпуска, то, по мнению эксперта, стоит рассмотреть Турцию – за счет укрепления рубля цены сегодня довольно выгодные: порядка 50–60 тысяч рублей на человека за неделю. В этом же диапазоне доступен Египет – это широкая география полетов, активный пляжный сезон, вода там гораздо теплее, чем в Турции, уточнил Мурадян.

"Египет – это однозначно пляжное направление. Туристы выбирают в основном два города Хургаду или Шарм-эш-Шейх. Экскурсионная программа обычно выбирается на месте: можно съездить посмотреть на пирамиды или в Каир. Турция, которую часто упоминают, – это тоже преимущественно пляж. 90% туристов летом ездят в Анталью, но есть и другие места, например Бодрум", – уточнил Мурадян.

В Азии сезон купания уже начинает спадать, но зато и цены продолжают опускаться: Таиланд и Вьетнам третью неделю подряд снижаются на 5–10%. На десять дней одна путевка обойдется порядка 180 тысяч рублей, но именно на неделю ехать смысла нет.





Артур Мурадян вице-президент АТОР На несколько дней можно также поехать в страны СНГ и Грузию – визы не требуются, а температура на улице обычно выше, чем в средней полосе России. Кроме того, цены довольно демократичные: от 25 тысяч рублей на человека (тур с перелетом на 3 дня). Если говорить о Грузии, это направление предлагает несколько вариантов.

Главным образом это пляжный отдых в Батуми, что преимущественно и выбирают путешественники. Кроме того, это экскурсионный и гастротуризм, а также санаторно-курортное лечение.

"Если же говорить о России, то традиционными лидерами в летний период являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край во всей своей палитре. Отмечается повышенный спрос на Кавказ", – отметил он.

На короткие выходные граждане страны также предпочитают так называемый ближний туризм: на собственном транспорте едут в соседние регионы, останавливаются в гостиницах, глэмпингах, гостевых домах и пользуются инфраструктурой своих регионов. При этом по ценам в России сложно дать среднюю оценку, так как все зависит от формата путешествия, заключил эксперт.