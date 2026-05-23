В АТОР рассказали о популярности "сонного туризма" среди россиян

В последние годы россияне все чаще интересуются отдыхом в санаториях и отелях, которые предлагают "сонные программы". В целом растет спрос на спокойные путешествия, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там пояснили, что "сонный туризм" – это модный тренд, который связан с реальными запросами россиян. Из-за быстрого ритма жизни и хронического недосыпа качественный сон становится одной из основных целей в отпуске.

Как правило, в программы здорового сна отели включают полное восстановление организма. Там гости отдыхают от гаджетов, снимают стресс и получают специальное питание и процедуры для коррекции биоритмов.

Однако, уточнили в пресс-службе, данный тренд пока нельзя назвать массовым. Обычно такие запросы поступают от людей с достаточно высоким уровнем дохода, уставших предпринимателей, менеджеров, врачей, юристов и риелторов.

Кроме того, россияне все чаще предпочитают отдыхать в спокойных природных местах вдали от города. Часто такие условия предлагают отели на юге страны, в Подмосковье, Ленинградской области, Кавминводах и на Алтае.

По информации туроператора "Алеан" эко-отели и глэмпинги на Алтае в последнее время стали популярнее на 37%, а в средней полосе и Московской области – на 37%. Кроме того, на 30% вырос спрос на "сонные программы" на горном курорте "Роза Хутор".

Также не менее популярен отдых всего на 1–2 дня в выходные, добавили в АТОР. Растет спрос и на места без связи.

Ранее продажи летних туров сократились на 10–15% по сравнению с прошлым годом, несмотря на рост доступности перевозок и сдержанное подорожание отдыха не более чем на 5%. В это же время Турция нарастила долю в структуре продаж с 30 до 35%, доля Египта превысила 10%, а спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. В России ситуация неоднородна, например, Сочи потерял 12% туристов, а Анапа прибавила 40%.