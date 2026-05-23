Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 18:46

Туризм

В АТОР рассказали о популярности "сонного туризма" среди россиян

Фото: depositphotos/ufabizphoto

В последние годы россияне все чаще интересуются отдыхом в санаториях и отелях, которые предлагают "сонные программы". В целом растет спрос на спокойные путешествия, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там пояснили, что "сонный туризм" – это модный тренд, который связан с реальными запросами россиян. Из-за быстрого ритма жизни и хронического недосыпа качественный сон становится одной из основных целей в отпуске.

Как правило, в программы здорового сна отели включают полное восстановление организма. Там гости отдыхают от гаджетов, снимают стресс и получают специальное питание и процедуры для коррекции биоритмов.

Однако, уточнили в пресс-службе, данный тренд пока нельзя назвать массовым. Обычно такие запросы поступают от людей с достаточно высоким уровнем дохода, уставших предпринимателей, менеджеров, врачей, юристов и риелторов.

Кроме того, россияне все чаще предпочитают отдыхать в спокойных природных местах вдали от города. Часто такие условия предлагают отели на юге страны, в Подмосковье, Ленинградской области, Кавминводах и на Алтае.

По информации туроператора "Алеан" эко-отели и глэмпинги на Алтае в последнее время стали популярнее на 37%, а в средней полосе и Московской области – на 37%. Кроме того, на 30% вырос спрос на "сонные программы" на горном курорте "Роза Хутор".

Также не менее популярен отдых всего на 1–2 дня в выходные, добавили в АТОР. Растет спрос и на места без связи.

Ранее продажи летних туров сократились на 10–15% по сравнению с прошлым годом, несмотря на рост доступности перевозок и сдержанное подорожание отдыха не более чем на 5%. В это же время Турция нарастила долю в структуре продаж с 30 до 35%, доля Египта превысила 10%, а спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. В России ситуация неоднородна, например, Сочи потерял 12% туристов, а Анапа прибавила 40%.

Прямых рейсов из России за границу летом станет на четверть меньше

Читайте также


туризм

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика