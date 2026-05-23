Мужчине стало плохо на полумарафоне в Москве

Мужчине стало плохо во время полумарафона "Забег.РФ" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительным данным, мужчина потерял сознание. В оргкомитете спортивного мероприятия рассказали агентству, что ему оперативно оказали медпомощь врачи скорой помощи, которые дежурили на маршруте.

В настоящий момент участник "Забег.РФ" находится в одной из московских больниц, где проходит обследование.

Полумарафон "Забег.РФ" (международное название – One Run) проходит 23 мая в 38 странах. Всего в нем примут участие свыше 200 тысяч человек. Им предлагается 4 дистанции – 1, 5, 10 или 21,1 километра.

В мероприятии, которое проводится в Москве, принимают участие около 50 тысяч человек. Участвовать в марафоне могут все желающие в возрасте от 6 лет.

