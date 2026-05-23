Четверть месячной нормы осадков выпала в столице за сутки

За прошедшие сутки в Москве выпала четверть месячного объема осадков из-за прохождения холодного грозового фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

На главной московской метеостанции ВДНХ 22 мая, по его словам, было зафиксировано 16 миллиметров осадков, что составляет 26% от месячной нормы.

Значения приблизились к суточному рекорду, установленному в 2009 году. Тогда в мегаполисе выпало 18,3 миллиметра осадков, местами сопровождавшихся градом.

В свою очередь, в Подмосковье 22-го числа больше всего осадков выпало в Ново-Иерусалиме (13 миллиметров), Долгопрудном и Пушкино (по 9 миллиметров), Наро-Фоминске (8 миллиметров), Солнечногорске и Талдоме (по 7 миллиметров), а также в Дмитрове (6 миллиметров).

Дожди продолжатся в столичном регионе на следующей неделе. Причем осадки будут идти практически каждый день. Наиболее сильные ожидаются со вторника, 26 мая, по пятницу, 29-го числа. Ослабление прогнозируется только в среду и четверг, 27–28 мая.

Температура воздуха при этом опустится до осенних значений. В частности, ночью в понедельник, 25-го числа, воздух прогреется только до 8–11 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше 12–15.