Российская армия за последние сутки поразила предприятие военной промышленности Украины и энергетические объекты, которые используются в интересах украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, были поражены цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия, а также пункты временного нахождения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142-х районах.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и БПЛА. Также были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Всего за неделю ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне СВО. В частности, группировка войск "Север" заняла населенные пункты Волоховка и Шестеровка Харьковской области.

В свою очередь, подразделения группировки войск "Запад" взяли населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Кроме того, российская армия за неделю нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам ТЭК, инфраструктуре ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских военных.

