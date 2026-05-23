23 мая, 13:39Происшествия
Пожар на складе печатной продукции в Москве потушен
Фото: MAX/"МЧС Москвы"
В Москве потушили возгорание на складе печатной продукции, расположенном на юго-востоке города. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Огонь в административно-складском здании на Стахановской улице вспыхнул утром 23 мая. Пожар охватил печатную продукцию в производственном здании типографии на четвертом этаже.
Спустя время пламя частично перекинулось на пятый этаж. Находившиеся внутри люди эвакуировались самостоятельно до прибытия огнеборцев. Позднее прибывшие пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров.
