Кровля коммерческого здания загорелась в Нальчике

Кровля двухэтажного коммерческого загорелась в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Там рассказали, что инцидент произошел на улице Чернышевского. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В тушении задействовано 50 человек и 10 единиц техники. В результате никто не пострадал.

Ранее 2 человека погибли при пожаре в ТиНАО. Огонь охватил территорию частного дома в деревне Сосенки. Пламя перешло и на второй дом. Возгорание ликвидировали прибывшие огнеборцы.

В свою очередь, Щербинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего. Причину возгорания определят по результатам пожарно-технической экспертизы.

