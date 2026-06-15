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03:35

Политика

Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за содействие урегулированию с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп отметил помощь Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта между США и Ираном. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

Одновременно с этим Трамп раскритиковал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за усиление атак на Ливан, которые "едва не сорвали окончательное соглашение". По словам лидера США, Нетаньяху является "очень сложным парнем", который в действительности должен быть благодарен США за сделку с Ираном.

"Потому что в противном случае, если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля бы не стало через пару часов", – отметил Трамп.

О достижении мирного соглашения между Ираном и США сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Обе стороны конфликта объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан.

Официальная церемония подписания сделки состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил заключение мирного соглашения с Ираном. На фоне этого он объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США.

Иран также подтвердил достижение мирной сделки с Вашингтоном. Вместе с тем, как отметили в Тегеране, республика по-прежнему продолжает относиться с недоверием к США и будет внимательно следить за их действиями.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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