Mehr: США должны будут разморозить 24 млрд долларов из активов Ирана

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США в рамках мирного соглашения с Ираном обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из зарубежных активов Тегерана. При этом половина суммы должна быть возвращена республике еще до подписания сделки, сообщает издание Mehr cо ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании.

Уточняется, что начало 60-дневных заключительных переговоров стартует сразу после подписания соглашения в пятницу, 19 июня.

Власти США также обязались приостановить действие санкций на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов и не вводить новые санкции в отношении Тегерана, а также не наращивать свои войска на Ближнем Востоке. Помимо этого, США и их союзники должны будут предоставить Ирану проект восстановления экономики страны на сумму не менее 300 миллиардов долларов.

В свою очередь, Иран подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется не создавать ядерное оружие. Вместе с тем ракетная программа Ирана была исключена из повестки переговоров.

Окончательное мирное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет республики. Открытие Ормузского пролива состоится в течение 30 дней после подписания меморандума.

США и Иран достигли мирного соглашения и объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Официальная церемония подписания сделки состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

После заключения сделки президент США Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США. Он добавил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полностью устраивают условия мирной сделки, поскольку в таком случае Иран не сможет иметь ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.

В Тегеране также подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Тем не менее Иран по-прежнему продолжает относиться с недоверием к США и будет внимательно следить за их действиями, добавили в МИД республики.