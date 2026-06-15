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01:57

Политика

Вэнс заявил, что сделка с Ираном изменит Ближний Восток на следующие 50 лет

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Достижение мирного соглашения между США и Ираном может серьезно изменить Ближний Восток на следующие 50 лет. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

"Это положит конец войне, это сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций. Это будет означать процветание и более низкие цены на энергоносители для американского народа", – подчеркнул Вэнс.

По его словам, соглашение также гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием. При этом Вашингтон будет следить за выполнением Ираном условий сделки, отметил Вэнс.

О достижении мирного соглашения между Ираном и США сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Обе стороны конфликта объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан.

Официальная церемония подписания сделки состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил заключение мирного соглашения с Ираном. На фоне этого он объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США.

Иран также подтвердил достижение мирной сделки с Вашингтоном. Вместе с тем, как отметили в Тегеране, республика по-прежнему продолжает относиться с недоверием к США и будет внимательно следить за их действиями.

Иран провел консультации с послами России и Китая по меморандуму с США

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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