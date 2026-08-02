Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником. Пост мэр опубликовал в своем личном блоге.

"От всей души поздравляю работников и ветеранов стальных магистралей! Ваш труд имеет огромное значение для Москвы и всей России", – отметил градоначальник.

По его словам, ко Дню железнодорожника проект "Активный гражданин" подвел итоги голосования по выбору названия для поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые курсируют на Московских центральных диаметрах (МЦД) и Ярославском направлении. Свое мнение высказали более 136 тысяч москвичей. Большинство участников выбрали имя "Королек".

В настоящее время по маршрутам Центрального транспортного узла уже курсирует более 215 таких составов. Поезда производят на Демиховском машиностроительном заводе в Подмосковье. К разработке и изготовлению отдельных узлов и комплектующих привлечены еще более 80 предприятий из разных регионов страны.

"В добрый путь, "Королек"!" – написал Собянин.

Ранее и Владимир Путин присоединился к поздравлениям сотрудников данной отрасли. Глава государства подчеркнул важность железных дорог как символа надежности и прогресса, вспомнив героизм железнодорожников в годы войны и их вклад в СВО. Он отметил их неоценимую помощь в снабжении войск, восстановлении сообщения на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса.