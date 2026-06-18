РЖД завершили испытания контактной сети для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские железные дороги (РЖД) завершили испытания контактной сети для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом заявила пресс-служба холдинга.

"Проверка подтвердила: все компоненты КС-400 соответствуют техническому заданию РЖД и необходимым требованиям при скоростях движения до 400 километров в час. Принято решение о выпуске установочной серии деталей", – говорится в сообщении.

Изготовлением более 800 комплектующих контактной сети занимались около 80 компаний. Испытания начались в августе прошлого года на опытном участке длиной 800 метров. Специалисты проверяли совместимость элементов сети и их технические параметры.

Более того, испытания прошли системы стационарной диагностики. На опытном участке установили 32 датчика, которые фиксировали различные состояния контактной сети. Качество токосъема поездом и взаимодействие сети с другими подсистемами будут оценивать на специальном испытательном полигоне – участке ВСМ, уточнили в РЖД.

Ранее сообщалось, что у первого в России высокоскоростного поезда будет аэродинамическая форма кузова с минимальным коэффициентом сопротивления. За счет этого снизятся энергопотребление и шум. 49 компонентов состава уже готовы, 12 из них прошли испытания. На первой линии ВСМ будут курсировать поезда с восемью вагонами, которые смогут перевозить до 460 пассажиров.

