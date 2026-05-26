Цифровой двойник создадут для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Система цифрового двойника появится у высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр проекта.

"На этапе строительства она позволяет наиболее точно рассчитать все измерения – например, отрегулировать положение рельсовой колеи", – отмечается в сообщении.

Технология помогает также контролировать состояние объектов и управлять их жизненным циклом.

Высокоскоростной называется специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов, которые разгоняются от 200 до 400 километров в час. ВСМ Москва – Санкт-Петербург запустят в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

ВСМ затронет Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. В городской черте составы будут ехать с минимальным уровнем шума.

Стоимость проезда по магистрали составит 8 905 рублей. При этом рассматривается возможность бесшовного прохода на вокзал и посадка в поезд по биометрии.

По предварительным данным, к 2030 году пассажиропоток между Петербургом и Москвой достигнет уровня, близкого к 23 миллионам человек в год. При этом до 2045 года протяженность сети ВСМ вырастет до 4,5 тысячи километров.

