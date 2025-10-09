Посадка в поезд по биометрии может быть введена на ВСМ Москва – Петербург

Фото: 123RF/andranik2018

На строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург рассматривается возможность бесшовного прохода на вокзал и посадка в поезд по биометрии. Это следует из презентации гендиректора ООО "ВСМ-400" Маргариты Колосовой.

Она продемонстрировала ее на форуме "Общественный транспорт". В частности, на магистрали планируется обеспечить ускоренную процедуру посадки в поезд с распознаванием лица пассажира.

Кроме того, на ВСМ создадут стабильную и качественную сеть Wi-Fi. Она будет работать в пути следования. Также планируется интегрировать интерактивные сервисы и инновационную модель питания.

Ранее сообщалось, что поезда на ВСМ в городской черте будут ехать с минимальным уровнем шума. Интервал их движения в часы пик составит до 10 минут и до 40 поездов в сутки в каждом направлении.

Между Москвой и Петербургом составы будут разгоняться до 400 километров в час. Общее время в пути составит 2 часа 15 минут.