03:25

Политика

В Генштабе ВС РФ заявили, что ВСУ потеряли свыше 1,5 млн человек за время проведения СВО

Фото: ТАСС/EPA/MYKOLA TYS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время проведения СВО потеряли более 1,5 миллиона человек. Об этом в интервью изданию "Красная звезда" заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он уточнил, что только с начала 2025 года ВСУ лишились более 520 тысяч военнослужащих. Кроме того, по данным Генштаба, Украина за время СВО потеряла около 6,7 тысячи танков и бронемашин, а также свыше 12 тысяч артиллерийских орудий и минометов.

Ранее стало известно, что Россия передала украинской стороне более 12 тысяч тел военных с июня 2025 года. Также с 2024 по 2025 год при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) было организовано 17 раундов обменов военнопленными и удерживаемыми лицами.

В рамках этих обменов удалось освободить более 4 тысяч человек. Причем свыше половины из них вернулись с мая по октябрь 2025 года.

