Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили предприятия по сборке беспилотников, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, работающих в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия, уточнили в оборонном ведомстве. Они, в том числе, нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

При этом всего за прошедшие сутки потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 210 человек, продолжили в МО РФ. В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" украинские войска лишились более 175 бойцов, а в зоне "Запад" – до 200.

В свою очередь, военнослужащие "Юга" нанесли урон ВСУ, превышающий 135 человек, а группировка "Центр" – более 455. Кроме того, в зоне группировки "Восток" украинские силы потеряли свыше 205 военнослужащих, а в зоне ответственности "Днепра" – до 40 солдат.

Ранее стало известно, что за 2025 год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркивал, что формирования армии России ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.