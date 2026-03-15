Собянин: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 4 БПЛА, которые утром в воскресенье, 15 марта, летели в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на Москву началась 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны. К настоящему моменту уничтожен 71 беспилотник.

На этом фоне в целях обеспечения безопасности полетов вводились ограничения в столичных авиагаванях. В частности, не принимали и не выпускали самолеты во Внуково, Домодедово и Жуковском. Однако спустя время они были сняты.

