Сход селя стал причиной обрушения горной массы на угольном разрезе в Магаданской области

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Горная масса обрушилась в угольном разрезе в Магаданской области из-за схода селя, заявил в беседе с РИА Новости гендиректор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.

"В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение", – рассказал он.

По словам гендиректора, под завалами оказались предположительно 8 человек, среди них как местные жители, так и уроженцы других регионов страны. На месте ЧП развернут оперативный штаб. Специалисты анализируют ситуацию и изучают видео.

"Подходит тяжелая техника, спасатели из Сусумана", – резюмировал Нестерович.

Об инциденте стало известно в пятницу, 30 апреля. Обрушение рудника произошло в Сусуманском городском округе. К месту ЧП уже выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и 6 единиц техники. Также подготовлен к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.

