Перерасчет пенсий для летчиков и шахтеров произведут в России с 1 мая

Важные нововведения вступят в силу в России в мае 2026 года. В частности, отметившим 80-летие в апреле удвоят пенсии, качество БАДов будет проверяться тщательнее, а производителей радиоэлектроники и кондитерских изделий обяжут маркировать продукцию, передавая сведения в систему "Честный знак".

Пенсии и пособия

Пенсионеры, отметившие 80-летие в апреле, получат право на бессрочную надбавку. С мая размер фиксированной выплаты увеличится вдвое и составит 19 169,38 рубля. Мера вступит в силу автоматически, поскольку действует в беззаявительном порядке. Важно отметить, что она касается только получателей страховой пенсии.

Аналогичный перерасчет положен и гражданам, которым в апреле была установлена первая группа инвалидности. Повышенная выплата назначается с даты присвоения.

Шахтерам и летчикам тоже пересчитают пенсию: выплаты назначаются за работу в опасных и вредных условиях труда. Размер надбавок корректируется ежеквартально: в феврале, мае, августе и ноябре. Итоговая сумма рассчитывается индивидуально для каждого, исходя из стажа и среднемесячного заработка.

Кроме того, многодетные семьи сохранят право на получение единого пособия, даже если их доход превышает региональный прожиточный минимум на 10%. Все отказы в назначении пособий, вынесенные с 1 января 2026 года до даты вступления закона в силу, тоже будут пересмотрены автоматически, никаких заявлений для этого не нужно. Мера вступит в силу с 22 мая.

Проверка качества БАДов

Правительство утвердило критерии качества и эффективности биологически активных добавок (БАД), которые начнут действовать с 1 мая.

К обязательным требованиям отнесли наличие у изготовителя действующего свидетельства о госрегистрации, маркировки и подтвержденного российской аккредитованной лабораторией соответствия состава нормам безопасности. Все указанные критерии должны применяться одновременно.

Кроме того, эффективность добавок должна подтверждаться научными публикациями и исследованиями, содержащими данные о составе, дозировках и способах применения препарата.

Вывоз золота

Новые правила экспорта драгоценных металлов вступают в силу 1 мая. Согласно нововведению, вывоз аффинированного золота в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в слитках тяжелее 100 граммов теперь запрещен.

При этом транспортировка остается возможной через аэропорты столичного региона (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Владивостока (Кневичи), если есть документальное разрешение Федеральной пробирной палаты (ФПП). Все это актуально и для физлиц при перевозке слитков в государства, не входящие в ЕАЭС.

Также исключения действуют в тех случаях, когда вывоз золота осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями за пределы союза.

Новые правила маркировки "Честный знак"

Обязательная маркировка радиоэлектроники и кондитерских изделий вводится для всех участников оборота этих товаров с 1 мая. Согласно новым нормам, участники оборота такой продукции обязаны наносить коды идентификации на продукцию и передавать данные в систему "Честный знак".

Одновременно с этим начинает действовать запрет на розничную продажу растительных масел и масложировой продукции без соответствующих сведений в системе. Для товаров, которые были получены до 30 апреля, установлены сроки оплаты кодов. При самостоятельном нанесении оплату нужно внести в течение 30 дней, а при использовании услуг сервис-провайдера – в течение года.

Отмена взысканий для инвалидов и ветеранов

Перечень доходов, защищенных от принудительного взыскания судебными приставами, пополнится компенсациями за покупку технических средств реабилитации (ТСР) с 6 мая.

Согласно документу, под защиту подпадают выплаты инвалидам за самостоятельно приобретенные до 1 января 2025 года ТСР и ветеранам за расходы на протезы (кроме зубных). Также взыскания не распространятся на расходы на проезд к месту получения изделий, затраты на содержание и ветеринарную помощь собакам-проводникам, включая проезд владельца за самим животным и обратно.

