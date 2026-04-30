Врач Романенко: картофель и бананы облегчат самочувствие при резких изменениях погоды

Запеченный картофель, бананы и сухофрукты помогут облегчить состояние тех, кто остро реагирует на резкую смену погодных условий. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уже в воскресенье, 3 мая, в Москву после аномального холода придет субтропическое тепло: столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. При этом такая погода не сможет продержаться до второй волны праздников.

По словам врача, если погода меняется довольно резко (за одну ночь повышается или понижается температура, атмосферное давление, влажность, значительно усиливается ветер), то это способно ухудшить общее самочувствие. Страдают в основном те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз и любые нарушения вегетативной регуляции.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток и обеспечить необходимое поступление кислорода. В результате могут возникать головные боли, головокружение, сердцебиение, снижение работоспособности, слабость и сонливость.

Чтобы легче пережить такие "скачки", важно накануне, зная о неблагоприятном прогнозе погоды, нормализовать режим дня, чтобы немного стабилизировать нервную систему, порекомендовала врач.

"Нужно постараться лечь спать пораньше и по возможности на ближайшее время убрать из графика все сложные дела. Также стоит снизить физическую нагрузку, поэтому, например, силовые тренировки в зале лучше пока отменить. Вместо этого советую выйти вечером на часовую прогулку вдали от оживленных магистралей. Во время нее кровь немного быстрее побежит по сосудам, дыхание ускорится, чистота сердечных сокращений слегка возрастет и организму будет легче насытиться кислородом", – отметила Романенко.

Также надо помнить о соблюдении питьевого режима: в норме в сутки организму нужно около 20–30 миллилитров воды на килограмм веса. Особенно это важно для тех, кто склонен к понижению давления, подчеркнула врач.

В свою очередь, в рацион необходимо добавить продукты, богатые калием, – запеченный картофель, бананы, сухофрукты, а еще все, что в большом количестве содержит магний: тыквенные семечки, орехи. Это поможет стабилизировать работу сердца и успокоить нервную систему, заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что отдых в жарких странах во время майских праздников является серьезной нагрузкой для организма из-за изменения климата. Поэтому после такого отпуска человек прилетает уставшим, раздраженным и "цепляет" любые инфекции, из-за чего легко оказаться на больничном.

