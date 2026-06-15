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15 июня, 21:26

Регионы

В Самарской области ввели ограничения по отпуску топлива на одной из сетей АЗС

Фото: MAX/Вячеслав Федорищев

В Самарской области ввели ограничения по отпуску топлива на АЗС одной из сетей. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев в MAX.

По словам Федорищева, от местных жителей поступают обращения об ограничениях отпуска бензина на заправках.

"Ситуация стабильна и находится на контроле правительства региона. Временные ограничения на розничный отпуск автомобильного топлива введены только на некоторых заправочных станциях", – пояснил он.

При этом топливо для спецтранспорта отпускается без ограничений. На АЗС других крупных компаний бензин также отпускается свободно. По предварительным прогнозам, ситуация полностью стабилизируется в ближайшие два дня.

Ранее СМИ сообщали, что отпуск топлива ограничили на АЗС в Москве. В частности, на заправках "Татнефти" для физических лиц якобы были пределы: до 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 и до 40 литров дизельного топлива. Однако Российский топливный союз опроверг сообщения о дефиците бензина в столице – автомобильные заправочные станции имеют топливо, продажа бензина идет штатно.

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