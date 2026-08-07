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07 августа, 16:21

Происшествия

Суд в Москве назначил бойцу ММА Ядуллаеву 3,5 года условно за хранение наркотиков

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский районный суд Москвы приговорил бойца смешанных единоборств Фарида Ядуллаева к 3,5 года лишения свободы условно за хранение наркотиков. Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы.

Кроме того, инстанция назначила испытательный срок 4 года.

Суд установил, что в мае этого года спортсмен приобрел у неизвестного через тайник-закладку сверток с амфетамином массой 1,45 грамма. Боец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Химкинский суд Московской области приговорил топ-менеджера компании The Walt Disney Company Датерао Джугалу Судхиру к 2,5 года колонии общего режима за попытку провезти наркотическое вещество в Россию. Кроме того, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Мужчину остановили в зеленом коридоре в столичном аэропорту Шереметьево. В его багаже обнаружили мармелад с наркотиком, который, как заявил пассажир, ему прописал врач после операции.

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