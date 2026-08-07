Россиянка погибла на горнолыжном курорте во Франции

Фото: ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN

Россиянка погибла на горнолыжном курорте Шамони во Франции. Об этом РИА Новости заявили в местной жандармерии.

"Я могу вам сказать, что это женщина 64 лет. Это гражданка России", – сообщили в ведомстве.

Ранее уроженка России умерла от теплового удара в автономном сообществе Андалусия на юге Испании. Погибшей оказалась 59-летняя женщина, которая родилась в России и жила в Севилье с 2014 года.

До этого 31-летняя россиянка погибла на тайском курортном острове Пхукет. Она выпала из окна 8-го этажа дома, где проживала вместе с мужем и годовалым ребенком. Как рассказал ее супруг, между ними произошла ссора.