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04 июля, 14:17

Происшествия

Россиянка насмерть разбилась при падении с высоты на Пхукете

Фото: 123RF.com/pongmoji 1

Россиянка погибла на тайском курортном острове Пхукет, упав с высоты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Таиланда.

Как выяснили правоохранители, 31-летняя гражданка РФ выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома, где проживала вместе с мужем и годовалым ребенком.

Со слов ее супруга, между ними произошла ссора, после которой женщина покинула квартиру. Впоследствии ее тело было найдено на земле у здания.

Сейчас полиция продолжает расследование происшествия.

Ранее российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. Спасатели заметили тело женщины в воде на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на сушу, после чего отправили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели.

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