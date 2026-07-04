Площадь пожара на заводе в Ставрополе выросла до 3,5 тысячи квадратных метров

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Площадь пожара на территории бывшего завода в Ставрополе выросла до 3 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, ликвидация пламени осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри здания. К тушению огня привлечены вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система.

В министерстве также уточнили, что до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно выбрались 150 человек.

Склад лакокрасочных материалов загорелся в Ставрополе днем 4 июля. Площадь пожара изначально составляла 1 000 квадратных метров. На месте задействованы пожарные расчеты, спасатели и полиция.

По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона. На данный момент известно об одном пострадавшем.

