ТАСС: вылетевший из Стамбула в Минводы самолет возвращается в аэропорт отправления

Фото: Москва 24

Самолет, который вылетел из Стамбула в Минеральные Воды, возвращается в аэропорт отправления из-за возможных неполадок на борту. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских кругах.

При этом характер неполадок не раскрывается. По данным онлайн-системы мониторинга мирового воздушного трафика, борт подал сигнал бедствия сразу после взлета.

По данным Flightradar24, после взлета самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, набрал высоту почти 10 тысяч метров над Черным морем. Однако затем судно стало снижаться, повернуло обратно и подало сигнал тревоги. На данный момент борт летит на высоте примерно 3 тысяч метров.

Ранее самолет, который 4 июля летел из Москвы в Киров, вынужденно приземлился в аэропорту Перми. По данным Уральской транспортной прокуратуры, борт авиакомпании "Победа" отклонился от маршрута из-за технической неисправности одной из систем.

Перевозчик спустя время сообщил, что самолет прибыл в аэропорт назначения после проведения необходимых технических проверок.

