Один человек пострадал в результате массовой атаки БПЛА ВСУ на Ленобласть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек получил ранения в результате массовой атаки украинских дронов на Ленинградскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

По его словам, из-за атаки БПЛА в Волосовском районе в селе Бегуницкое были выбиты окна частного дома, в результате чего травмы получила женщина. Ей своевременно оказали первую помощь на месте происшествия, от госпитализации она отказалась. При этом угрозы для жизни пострадавшей нет.

Кроме того, в том же районе в деревне Котино воспламенился дом, баня, сарай и беседка на участке. В деревне Лисино повреждены два частных дома, машина и забор, а в деревне Худанка были разбиты стекла в доме.

Помимо этого, в Ломоносовском районе в деревне Ускуля и в Лужском районе в деревне Мужич повреждены фасад и остекление частных домов.

Глава региона высказал благодарность военным 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО за их действия по защите неба. По его словам, ночь субботы, 5 июля, была "не из легких".

Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись масштабной атаке БПЛА 4 июля. Дрозденко сообщал, что обломки некоторых дронов упали в районе порта Высоцк.

Всего средствами ПВО было нейтрализовано 72 БПЛА, один из них упал в Петергофе. В результате жертв или разрушений не было выявлено.

Украинские БПЛА также атаковали территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга. В результате случившегося никто не пострадал, техногенные последствия ликвидированы.

