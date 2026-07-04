Глава Санкт-Петербурга Беглов заявил, что город подвергся масштабной атаке БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Санкт-Петербург 4 июля подвергся масштабной атаке БПЛА военного назначения. Об этом сообщил глава города Александр Беглов, чьи слова передает его пресс-служба.

В настоящее время в Санкт-Петербурге задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО). Оперштаб попросил местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Также не исключены перебои с мобильным интернетом.

В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в мессенджере MAX, что над регионом удалось сбить уже 67 вражеских дронов. Однако он предупредил, что боевая работа продолжается.

При этом ранее Дрозденко сообщал, что обломки некоторых дронов упали в районе порта Высоцк. Информация о последствиях атаки уточняется. В воздушном пространстве Ленобласти до сих пор объявлена опасность БПЛА.

