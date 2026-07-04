03:10Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 16 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил мэр Москвы в своем канале.
Ранее средства ПВО перехватили еще семь вражеских дронов, которые летели в сторону Москвы. С полуночи над территорией столичного региона было уничтожено уже 16 беспилотников.
Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первые две авиагавани выполняют рейсы по согласованию с уполномоченными органами, тогда как Жуковский полностью закрыт на прием и отправку самолетов.
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