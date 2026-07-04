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00:53

Политика

Минобороны РФ опубликовало кадры из освобожденной Константиновки

Министерство обороны России опубликовало кадры из освобожденной Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На видео бойцы ВС РФ держат российские флаги в Южном, Цинковом, Центральном районах, во втором микрорайоне, у заводов "Мегатекс", "Автостекло", "Стройстекло" и в прочих частях города.

Об освобождении Константиновки сообщил Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. Российский лидер поблагодарил бойцов, которые приняли участие в освобождении города.

Путин также указал на то, что это станет этапом на пути к Славянску и Краматорску – в этих городах ВСУ выстроили глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений и превратили их в единый узел обороны.

Путин заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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