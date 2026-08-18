Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ореховатка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Освобождение населенного пункта стало возможным благодаря активным действиям группировки войск "Южная".

Ранее стало известно, что усилиями подразделений группировок "Восток" и "Центр" были освобождены пункты Новосолошино в Запорожской области и Андреевская Община в ДНР. Кроме того, значительные успехи достигнуты в контрбатарейной борьбе и противодействии БПЛА.

Группировки "Север" и "Восток" вывели из строя 619 дронов. Удары пришлись и по логистическим узлам, средствам связи Starlink и огневым точкам противника.

