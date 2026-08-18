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18 августа, 12:51

Туризм

Морской угорь напал на россиянку на курорте в Египте

Фото: телеграм-канал SHOT

40-летняя москвичка Светлана пострадала от укуса морского песчаного угря во время отдыха на египетском курорте Сахль-Хашиш на берегу Красного моря, сообщает SHOT.

Женщина зашла в воду и уже через несколько минут почувствовала резкую боль в стопе. По ее словам, ее будто "пронзили иглой". На берегу она обнаружила на ноге два ярко-красных следа от укуса.

Муж Светланы попытался помочь ей, но следы начали увеличиваться. Чуть позже на берегу был найден морской песчаный угорь, который, скорее всего, укусил женщину.

Его укус представляет серьезную опасность для человека: острые зубы оставляют глубокие раны, через которые в организм могут попасть бактерии. Это способно привести к сильной инфекции и заражению крови. Кроме того, угорь может прокусить сухожилия или сосуды.

Ранее на Бали российскую туристку парализовало во время плавания, когда ее коснулась медуза "португальский кораблик". У девушки заломило поясницу, закружилась голова, а тело перестало слушаться.

Когда ее доставили в больницу, паралич уже достиг груди. Врачи ввели ей антигистаминные препараты, сделали уколы и поставили капельницу. Сейчас состояние туристки нормализовалось.

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