Пожарный погиб при тушении частного дома в Химках

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

В деревне Брехово городского округа Химки погиб пожарный, который участвовал в ликвидации возгорания в частном доме. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.

Во время разведки и тушения огня старший сержант внутренней службы Денис Рульнов оказался внутри горящей зоны. Покинуть ее он не смог, в этот момент произошло обрушение перекрытий.

Рульнов был старшим пожарным 71-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. В ведомстве назвали произошедшее тяжелой утратой и выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее на севере Москвы при пожаре в квартире жилого дома на улице Большая Академическая погибла женщина 1985 года рождения. По предварительным данным, очаг возгорания находился на пятом этаже. Процессуальная проверка и установление всех деталей случившегося взяты под контроль прокуратурой.