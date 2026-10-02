Путин положительно оценил результаты учений "Центр-2026"

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Владимир Путин положительно оценил стратегические учения "Центр-2026". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин побывал на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области. Там президент наблюдал за этапом учений "Центр-2026" и командно-штабных учений "Взаимодействие-2026". После этого глава государства пообщался с военными атташе разных стран. Как уточнил Песков, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на учениях не присутствовал.

При этом на пункте наблюдения вместе с Путиным находились министр обороны Андрей Белоусов, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Александр Санчик, главнокомандующий сухопутными войсками Андрей Мордвичев и первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров.

В ходе посещения полигона Путин осмотрел выставку вооружения, военной и специальной техники. В числе представленных образцов были беспилотники, включая реактивные ударные "Герань-4" и "Герань-5", дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы.



Президент РФ заявил, что участники учений на практике применяют новое вооружение и технику, а все задачи выполняются с учетом опыта СВО. По словам Путина, в активной фазе учений участвуют более 6 тысяч военных из России и 6 иностранных государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

