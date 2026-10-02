Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 18:31

Политика

В МИД РФ поприветствовали вывод войск США и их союзников из Ирака

Фото: AP/Baderkhan Ahmad

Москва приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, это решение свидетельствует о том, что армия Ирака и силовые структуры способны самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности.

В 2014 году США предложили создать международную антитеррористическую коалицию для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ).

В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществлялись без прямой санкции Совета безопасности ООН. С августа того же года началась операция "Непоколебимая решимость".

Ранее Пентагон объявил о завершении США и их союзниками в Ираке военной операции "Непоколебимая решимость". Соединенные Штаты ожидают, что после вывода американских сил власти Ирака возьмут вопросы обеспечения безопасности на себя и самостоятельно избавятся от остатков террористической группировки.

Позднее американский лидер Дональд Трамп назвал операцию очень дорогостоящей экскурсией в ад. Он также сравнил вывод войск с ситуацией в Афганистане, где, по его словам, было оставлено много оружия, погибли 13 военнослужащих и многие были ранены.

Читайте также


политика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика