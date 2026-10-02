В МИД РФ поприветствовали вывод войск США и их союзников из Ирака

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Москва приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, это решение свидетельствует о том, что армия Ирака и силовые структуры способны самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности.

В 2014 году США предложили создать международную антитеррористическую коалицию для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ).

В эту коалицию вошли более 60 стран, причем ее действия осуществлялись без прямой санкции Совета безопасности ООН. С августа того же года началась операция "Непоколебимая решимость".

Ранее Пентагон объявил о завершении США и их союзниками в Ираке военной операции "Непоколебимая решимость". Соединенные Штаты ожидают, что после вывода американских сил власти Ирака возьмут вопросы обеспечения безопасности на себя и самостоятельно избавятся от остатков террористической группировки.

Позднее американский лидер Дональд Трамп назвал операцию очень дорогостоящей экскурсией в ад. Он также сравнил вывод войск с ситуацией в Афганистане, где, по его словам, было оставлено много оружия, погибли 13 военнослужащих и многие были ранены.