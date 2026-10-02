02 октября, 18:50Шоу-бизнес
Инна Михайлова намекнула на примирение с супругом после сообщений о разводе
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/inamikhaylova
Супруга Стаса Михайлова Инна прокомментировала новую публикацию в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) певца спустя несколько недель после сообщений о возможном расставании пары.
Под фотографией артиста она оставила слово "ой" и красное сердце.
Новый комментарий Михайловой вызвал реакцию ее подписчиков. Некоторые пользователи выразили радость по поводу возможного примирения, другие напомнили, что человек не всегда может заранее знать, чего захочет в будущем.
Михайлова объявила о расставании с певцом в конце сентября. Она написала в своем аккаунте в соцсетях, попросив не связывать ее с нынешним образом и внешним видом артиста. После публикации она закрыла комментарии.
Вместе с певцом она воспитывает двоих детей – 16-летнюю Иванну и 14-летнюю Марию.