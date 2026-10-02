Инна Михайлова намекнула на примирение с супругом после сообщений о разводе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/inamikhaylova

Супруга Стаса Михайлова Инна прокомментировала новую публикацию в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) певца спустя несколько недель после сообщений о возможном расставании пары.

Под фотографией артиста она оставила слово "ой" и красное сердце.

Новый комментарий Михайловой вызвал реакцию ее подписчиков. Некоторые пользователи выразили радость по поводу возможного примирения, другие напомнили, что человек не всегда может заранее знать, чего захочет в будущем.

Михайлова объявила о расставании с певцом в конце сентября. Она написала в своем аккаунте в соцсетях, попросив не связывать ее с нынешним образом и внешним видом артиста. После публикации она закрыла комментарии.

Вместе с певцом она воспитывает двоих детей – 16-летнюю Иванну и 14-летнюю Марию.