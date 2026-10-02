Собянин: Колледж Московского транспорта – пример изменений в профобразовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Колледж Московского транспорта является примером масштабных изменений в системе среднего профессионального образования столицы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Учебное заведение, основанное в 1921 году как школа ученичества Северных железных дорог, в данный момент считается крупнейшим колледжем, который готовит кадры для транспортной отрасли. В его состав входят 3 образовательные площадки в районах Красносельском, Головинском и Ивановское. Там проходят обучение 4,2 тысячи студентов по 17 востребованным профессиям и специальностям.

В корпусе на Михалковской улице в этом году создали полигон электрооборудования электрических станций и подстанций. На нем учащиеся получают навыки, необходимые для работы на тяговой подстанции Московского метрополитена. Кроме того, открылся полигон вертикального транспорта и подъемных механизмов, где ребята осваивают полный цикл работы с лифтовым оборудованием, рассказал глава города.

В 2025/26 учебном году в колледже ввели в эксплуатацию тренажерные комплексы для подготовки машинистов поездов. Они оснащены 3D-визуализацией маршрутов, моделированием штатных, аварийных и нестандартных ситуаций, системами безопасности и оценкой действий студента.

Стратегическим партнером колледжа выступает Московский метрополитен. Его специалисты участвуют в разработке образовательных программ, а студенты уже с первого курса один день в неделю занимаются на площадках метрополитена. Со второго курса они проходят практику в профильных подразделениях. Практические занятия составляют 70% программы обучения, отметил градоначальник.

Собянин также отметил, что в ближайшие годы в Москве построят 7 инновационных колледжей.

"От всей души поздравляю студентов и преподавателей столичных колледжей с Днем среднего профессионального образования! Вы сделали правильный выбор, друзья. Желаю высоких достижений в учебе и профессии", – добавил мэр.

Ранее Собянин подвел итоги обновления столичных колледжей. По его словам, современный колледж Москвы – это актуальные программы, созданные вместе с работодателями. С первых дней обучения студенты трудятся в мастерских, лабораториях и на производствах.