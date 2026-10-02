Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 15:29

Мэр Москвы

Собянин: Колледж Московского транспорта – пример изменений в профобразовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Колледж Московского транспорта является примером масштабных изменений в системе среднего профессионального образования столицы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Учебное заведение, основанное в 1921 году как школа ученичества Северных железных дорог, в данный момент считается крупнейшим колледжем, который готовит кадры для транспортной отрасли. В его состав входят 3 образовательные площадки в районах Красносельском, Головинском и Ивановское. Там проходят обучение 4,2 тысячи студентов по 17 востребованным профессиям и специальностям.

В корпусе на Михалковской улице в этом году создали полигон электрооборудования электрических станций и подстанций. На нем учащиеся получают навыки, необходимые для работы на тяговой подстанции Московского метрополитена. Кроме того, открылся полигон вертикального транспорта и подъемных механизмов, где ребята осваивают полный цикл работы с лифтовым оборудованием, рассказал глава города.

В 2025/26 учебном году в колледже ввели в эксплуатацию тренажерные комплексы для подготовки машинистов поездов. Они оснащены 3D-визуализацией маршрутов, моделированием штатных, аварийных и нестандартных ситуаций, системами безопасности и оценкой действий студента.

Стратегическим партнером колледжа выступает Московский метрополитен. Его специалисты участвуют в разработке образовательных программ, а студенты уже с первого курса один день в неделю занимаются на площадках метрополитена. Со второго курса они проходят практику в профильных подразделениях. Практические занятия составляют 70% программы обучения, отметил градоначальник.

Собянин также отметил, что в ближайшие годы в Москве построят 7 инновационных колледжей.

"От всей души поздравляю студентов и преподавателей столичных колледжей с Днем среднего профессионального образования! Вы сделали правильный выбор, друзья. Желаю высоких достижений в учебе и профессии", – добавил мэр.

Ранее Собянин подвел итоги обновления столичных колледжей. По его словам, современный колледж Москвы – это актуальные программы, созданные вместе с работодателями. С первых дней обучения студенты трудятся в мастерских, лабораториях и на производствах.

Собянин поздравил москвичей с Днем среднего профессионального образования

Читайте также


мэр Москвыобразованиеобществогород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика