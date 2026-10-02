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02 октября, 15:12

Культура

Группа The Beatles выпустила специздание альбома Rubber Soul

Фото: AP Photo

Британская группа The Beatles выпустила специальное издание альбома Rubber Soul 1965 года. Альбом уже доступен на стриминговых сервисах, передает РИА Новости.

Альбом, ставший шестым студийным в дискографии коллектива, был смикширован продюсером Джайлсом Мартином и звукоинженером Сэмом Океллом. Издание доступно в новом стереомиксе, оригинальном мономиксе, версии с американского альбома Capitol и в формате Dolby Atmos.

В специальное издание вошли ранее не издававшиеся сессионные записи, демоверсии, а также новый двойной сингл Day Tripper/We Can Work It Out и неизвестная песня Джона Леннона Little Girl.

Помимо стриминговых сервисов, альбом выпущен на виниловых пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray.

В июле британская рок-группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом, который получил название Foreign Tongues. В него вошли 14 произведений, их общая продолжительность составила 1 час 2 минуты. Его продюсером стал Эндрю Уотт, а в записи приняли участие такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит и Чад Смит.

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