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02 октября, 14:04

Политика

МИД Венгрии заявил об отказе поставлять оружие и войска на Украину

Фото: 123RF.com/koziolkamila

Правительство Венгрии исключает поставки оружия и отправку войск на Украину, заявил госсекретарь министерства иностранных дел страны Дьердь Велкеи в беседе с агентством Bloomberg.

"Ни солдат, ни оружие. Для нас жизненно важно гарантировать мир в Венгрии", – передает его слова RT.

Ранее между украинской компанией "Нафтогаз" и венгерским энергетическим концерном MOL был заключен меморандум о строительстве объектов для хранения нефтепродуктов в Венгрии. Предполагалось, что топливо разместят вблизи венгерско-украинской границы.

Однако премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что правительство не даст разрешения на строительство хранилищ и подписанный меморандум реализован не будет.

Премьер добавил, что переговоры по данному вопросу начала компания MOL с Украиной и США с санкции предыдущего правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Но дальше подписания меморандума о взаимопонимании дело не пошло.

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