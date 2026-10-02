МИД Венгрии заявил об отказе поставлять оружие и войска на Украину

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Правительство Венгрии исключает поставки оружия и отправку войск на Украину, заявил госсекретарь министерства иностранных дел страны Дьердь Велкеи в беседе с агентством Bloomberg.

"Ни солдат, ни оружие. Для нас жизненно важно гарантировать мир в Венгрии", – передает его слова RT.

Ранее между украинской компанией "Нафтогаз" и венгерским энергетическим концерном MOL был заключен меморандум о строительстве объектов для хранения нефтепродуктов в Венгрии. Предполагалось, что топливо разместят вблизи венгерско-украинской границы.

Однако премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что правительство не даст разрешения на строительство хранилищ и подписанный меморандум реализован не будет.

Премьер добавил, что переговоры по данному вопросу начала компания MOL с Украиной и США с санкции предыдущего правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Но дальше подписания меморандума о взаимопонимании дело не пошло.

