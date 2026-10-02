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02 октября, 13:59

Общество

Московские врачи спасли пациентку с 7-сантиметровой опухолью в сердце

Фото: MAX/"Московская медицина"

В Москве хирурги спасли пациентку с 7-сантиметровой опухолью в сердце. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в МАХ.

В городскую клиническую больницу имени В. В. Вересаева поступила 64-летняя пациентка с болями в животе, спине и области сердца. Обследование показало редкую и опасную опухоль – она крепилась к аортальному клапану и находилась в просвете аорты.

"Ранее женщина не обращалась в столичные медучреждения. Главная опасность в том, что во время операции опухоль могла разрушиться, а ее части – попасть в сосуды и вызвать инсульт или повреждение органов", – объяснили в департаменте.

Для устранения проблемы кардиохирурги во главе с заведующим отделением Василием Терещенко решили на несколько минут полностью остановить кровообращение и охладить организм. Это позволило безопасно открыть аорту и удалить опухоль целиком.

После этого медики заменили аортальный клапан на биологический протез. Операция прошла успешно. Впоследствии гистология подтвердила, что образование было доброкачественным.

После хирургического вмешательства женщина чувствовала себя хорошо, ее выписали через несколько дней.

Ранее столичные врачи помогли пациентке с врожденной аномалией – кистой урахуса. Женщину несколько лет беспокоили боль и выделения из области пупка. Хирурги смогли полностью убрать новообразование и сохранить нормальную работу мочевого пузыря.

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