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29 сентября, 10:36

Общество

Столичные врачи спасли пациента после многократной остановки сердца

Фото: MAX/"Московская медицина"

Специалисты городской клинической больницы имени Буянова вылечили 42-летнего пациента, поступившего с обширным инфарктом. Состояние мужчины осложнялось многократной остановкой сердца, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве создана система экстренной медицинской помощи, которая позволяет начать лечение в первые часы развития заболевания. <...> Пациентам с инфарктом выполняют экстренные операции в максимально короткие сроки", – отметила заммэра.

После экстренного стентирования и интенсивной терапии у пациента появилась положительная динамика, однако через три дня произошло резкое ухудшение. Врачи незамедлительно начали реанимацию и использовали систему ЭКМО, которая временно берет на себя часть функций сердца и легких. Благодаря этому состояние мужчины удалось стабилизировать.

После стабилизации врачи начали раннюю реабилитацию еще в отделении реанимации. Сначала пациент выполнял пассивную гимнастику, затем начал самостоятельно садиться, вставать и ходить. Для него также подобрали индивидуальное питание.

Через 10 дней после поступления мужчину выписали из стационара, сейчас он продолжает реабилитацию.

Ранее столичные хирурги спасли двухлетнего мальчика с редкой патологией пищевода, мышцы которого сокращались неправильно и не могли проталкивать пищу в желудок. Хирурги, проводя операцию, сформировали новый клапан, который предотвращает заброс содержимого желудка обратно в пищевод.

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