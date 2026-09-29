Модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроус впервые стали родителями

Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/Laurent KOFFEL

У венгерской модели, известной по сотрудничеству с брендом Victoria’s Secret, Барбары Палвин и американского актера Дилана Спроуса родилась дочь. Супруги поделились новостью о первенце в социальных сетях.

Пара опубликовала фото в домашней обстановке: 32-летняя Палвин и 34-летний Спроус стоят в гостиной в футболках бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс", за которую болеют, перед телевизором. Новорожденная девочка на руках у отца одета в такую же крошечную футболку.

Ребенок появился на свет 7 сентября, в День труда в США. Как с иронией отметила модель, в этом году они с супругом по-настоящему отметили этот праздник. Также она поделилась фотографией Спроуса в саду с дочерью, на которой была темно-синяя бейсболка с логотипом LA.

"Папина девочка уже на месте", – добавила модель.

О беременности Палвин пара объявила в мае. Тогда они появились на Каннском кинофестивале, где "ангел" Victoria’s Secret предстала перед публикой в голубом платье с заметно округлившимся животом.

После этого супруги в своих соцсетях опубликовали снимок УЗИ, где видна маленькая ручка, сложенная в рокерскую "козу". Пара повторила жест и оставила похожие эмодзи в подписи к публикации.