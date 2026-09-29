Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 10:47

Шоу-бизнес

Модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроус впервые стали родителями

Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/Laurent KOFFEL

У венгерской модели, известной по сотрудничеству с брендом Victoria’s Secret, Барбары Палвин и американского актера Дилана Спроуса родилась дочь. Супруги поделились новостью о первенце в социальных сетях.

Пара опубликовала фото в домашней обстановке: 32-летняя Палвин и 34-летний Спроус стоят в гостиной в футболках бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс", за которую болеют, перед телевизором. Новорожденная девочка на руках у отца одета в такую же крошечную футболку.

Ребенок появился на свет 7 сентября, в День труда в США. Как с иронией отметила модель, в этом году они с супругом по-настоящему отметили этот праздник. Также она поделилась фотографией Спроуса в саду с дочерью, на которой была темно-синяя бейсболка с логотипом LA.

"Папина девочка уже на месте", – добавила модель.

О беременности Палвин пара объявила в мае. Тогда они появились на Каннском кинофестивале, где "ангел" Victoria’s Secret предстала перед публикой в голубом платье с заметно округлившимся животом.

После этого супруги в своих соцсетях опубликовали снимок УЗИ, где видна маленькая ручка, сложенная в рокерскую "козу". Пара повторила жест и оставила похожие эмодзи в подписи к публикации.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика