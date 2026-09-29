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29 сентября, 10:08

Общество

В рацион заключенных в России добавили фрукты, творог и сок

Фото: 123RF.com/guzelkam

Правительство России утвердило новые нормы питания для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В рационе сокращено количество не самой полезной пищи, но увеличена доля овощей и мяса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

Новый документ вступит в силу с марта 2027 года. Согласно сопроводительным материалам, он будет учитывать методические рекомендации Роспотребнадзора по макронутриентам и энергетической ценности рациона.

Для лиц, находящихся под стражей, будут уменьшены нормы выдачи хлеба, картофеля, соли и маргарина. В то же время осужденным будет увеличено количество сливочного масла, а обвиняемым – творога (по 100 граммов в неделю), куриных яиц (по 2 штуки в неделю) и свежих яблок (по 1 штуке в неделю) или фруктового сока.

Норма овощей увеличена с 250 до 320–340 граммов, теперь она расписана по сезонам – летнему и зимнему – с разбивкой по видам: капуста, свекла, морковь, лук, огурцы, помидоры, тыква, кабачки.

Суточная норма мяса для осужденных выросла с 90 до 100 граммов, что соответствует норме для обвиняемых. Дополнительное питание для осужденных, занятых на работах с вредными условиями труда, сохранено.

В документе также уточнен порядок закупок для единообразного подхода к ассортименту продукции. Отсрочка вступления в силу на 180 дней связана с необходимостью внести изменения в ведомственные акты.

Ранее сообщалось, что экс-президент Франции Николя Саркози, находясь в тюрьме, боялся употреблять местную еду. По данным СМИ, он опасался, что кто-то мог плюнуть в его пищу или "сделать что-то еще хуже". Из-за этого экс-президент питался только йогуртами.

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