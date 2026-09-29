Собянин: станция Трикотажная МЦД-2 стала доступнее для пешеходов и транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершили благоустройство территории у станции Трикотажная МЦД-2. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Пешеходный маршрут от нового жилого квартала на Волоколамском шоссе стал комфортнее. Провода убрали в кабельную канализацию, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили фонари и скамейки, разбили газоны.

Для автомобилистов обустроили две парковки. Одна расположена возле станции МЦД – горожане могут доехать от дома до электрички и сэкономить время на дорогу. Другая – около храма Преображения Господня в Тушине. Напротив нее создали парковую зону отдыха с освещением, качелями и лавочками.

Жилой квартал находится рядом с заповедником "Серебряный Бор", ландшафтным парком "Митино", сквером у реки Сходни и экопарком "Сходненский ковш".

Развитие Трикотажной – часть работы по благоустройству территорий вокруг транспортных объектов. Создаются удобные пешеходные маршруты, параллельно – новые места отдыха, а также зоны для занятий спортом, детские площадки и площадки для выгула собак.

Ранее Собянин заявил, что расширение улично-дорожной сети способствует развитию ТиНАО и улучшает транспортную связанность новых территорий столицы. В настоящее время в Троицке продлевают Октябрьский проспект до пересечения с Калужским шоссе. Протяженность нового участка составит почти 2,5 километра.